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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 13:01 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:41
474
0

Бенефис Шовковского. Сидорчук назвал самый памятный матч за Динамо

Сергей вспомнил победу над «Шахтером» в Кубке Украины

07 декабря 2024, 13:01 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:41
474
0
Бенефис Шовковского. Сидорчук назвал самый памятный матч за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вспомнил самый памятный момент в карьере в составе киевского клуба. Футболист вспомнил игру против донецкого «Шахтера».

«Кубок – это способ написать историю маленького клуба. Тот, кто сможет это сделать, запомнится на всю жизнь.

В истории кубковых выступлений по-особому мне запомнилась моя вторая кубковая победа с киевским «Динамо» (Кубок Украины сезона 2014/15 – прим.). Финал мы играли на своем стадионе против донецкого «Шахтера», нашего главного конкурента.

Все дошло до серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, - прим.). Мы проигрывали в этой серии 0:2, но сумели победить со счетом 5:4. Когда я вспоминаю этот момент, у меня до сих пор мурашки по коже. Это было чистое безумие», – сказал Сергей.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и национальной сборной Украины завершил профессиональную карьеру.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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