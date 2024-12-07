Бенефис Шовковского. Сидорчук назвал самый памятный матч за Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук вспомнил самый памятный момент в карьере в составе киевского клуба. Футболист вспомнил игру против донецкого «Шахтера».

«Кубок – это способ написать историю маленького клуба. Тот, кто сможет это сделать, запомнится на всю жизнь.

В истории кубковых выступлений по-особому мне запомнилась моя вторая кубковая победа с киевским «Динамо» (Кубок Украины сезона 2014/15 – прим.). Финал мы играли на своем стадионе против донецкого «Шахтера», нашего главного конкурента.

Все дошло до серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, - прим.). Мы проигрывали в этой серии 0:2, но сумели победить со счетом 5:4. Когда я вспоминаю этот момент, у меня до сих пор мурашки по коже. Это было чистое безумие», – сказал Сергей.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и национальной сборной Украины завершил профессиональную карьеру.