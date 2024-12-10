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  4. Бавария хочет подписать защитника Реала Может закрыть позицию на 10 лет
Испания
10 декабря 2024, 09:40 |
1129
0

Бавария хочет подписать защитника Реала Может закрыть позицию на 10 лет

Рауль Асенсио может покинуть королевский клуб

10 декабря 2024, 09:40 |
1129
0
Бавария хочет подписать защитника Реала Может закрыть позицию на 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Мюнхенская «Бавария» интересуется центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, клуб Бундеслиги ищет игрока, который будет способен закрыть позицию центрбека на ближайшие 10 лет, и 21-летний футболист «сливочных» кажется им подходящим кандидатом.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 6 матчей за первую команду «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Дензелом Дюмфрисом.

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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