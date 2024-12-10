Бавария хочет подписать защитника Реала Может закрыть позицию на 10 лет

Мюнхенская «Бавария» интересуется центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, клуб Бундеслиги ищет игрока, который будет способен закрыть позицию центрбека на ближайшие 10 лет, и 21-летний футболист «сливочных» кажется им подходящим кандидатом.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 6 матчей за первую команду «Реала», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Дензелом Дюмфрисом.