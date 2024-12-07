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  4. Левый берег – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 11:58 |
95
0

Левый берег – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

07 декабря 2024, 11:58 |
95
0
Левый берег – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

В субботу, 7 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Левый Берег» будет принимать черкасский ЛНЗ.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Левый берег – ЛНЗ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Левый Берег - ЛНЗ стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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