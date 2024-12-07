Рух забраковал экс-форварда Серии А. Его может подписать другой клуб УПЛ

Ганский форвард Брайан Оддеи не подошел львовскому «Руху», сообщает украинское издание Футбол 24.

По информации источника, теперь 22-летний экс-футболист итальянского «Сассуоло» (7 матчей и 2 голевые передачи в Серии А) отправился в Одессу, где будет проходить просмотр в местном «Черноморце».

Интересно, что «моряки» пытались подписать этого игрока еще осенью, но тогда он предпочел вариант с «Рухом».

Вторую половину сезона 2023/24 Брайан Оддеи провел в словацком ДАК 1904, но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями. Сейчас ганец является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Черноморце» находится полузащитник «Локомотива» Магомед Кратов.