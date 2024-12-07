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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:37
668
0

Рух забраковал экс-форварда Серии А. Его может подписать другой клуб УПЛ

Брайан Оддеи отправился на просмотр в «Черноморец»

07 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:37
668
0
Рух забраковал экс-форварда Серии А. Его может подписать другой клуб УПЛ
ФК Сассуоло. Брайан Оддеи

Ганский форвард Брайан Оддеи не подошел львовскому «Руху», сообщает украинское издание Футбол 24.

По информации источника, теперь 22-летний экс-футболист итальянского «Сассуоло» (7 матчей и 2 голевые передачи в Серии А) отправился в Одессу, где будет проходить просмотр в местном «Черноморце».

Интересно, что «моряки» пытались подписать этого игрока еще осенью, но тогда он предпочел вариант с «Рухом».

Вторую половину сезона 2023/24 Брайан Оддеи провел в словацком ДАК 1904, но сыграл лишь 1 матч и не отметился результативными действиями. Сейчас ганец является свободным агентом, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Черноморце» находится полузащитник «Локомотива» Магомед Кратов.

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Рух Львов Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Сассуоло свободный агент просмотр игроков
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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