Реал сожалеет, что не совершил трансфер летом. Это связано с Луниным?
В королевском клубе считают, что Кепа мог бы выступать на топ-уровне
Мадридский «Реал» сожалеет о том, что летом не подписал испанского вратаря английского «Борнмута» Кепу Аррисабалагу, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, в летнее трансферное окно у «сливочных» была возможность приобрести 30-летнего футболиста у лондонского «Челси» за 15-20 миллионов евро, но тогда они не поверили в игрока.
Но игра Кепы за «Борнмут» в последних матчах показала боссам королевского клуба, что он готов выступать на топовом уровне. Теперь боссы «галактикос» разочарованы решением отказаться от его услуг.
Напомним, в сезоне 2023/24 Кепа уже выступал за «Реал» на правах аренды. Испанец начал кампанию как основной голкипер, но впоследствии проиграл конкуренцию и украинцу Андрею Лунину, и вернувшемуся после травмы Тибо Куртуа.
В нынешнем сезоне Кепа Аррисабалага на правах аренды провел 9 матчей за «Борнмут», пропустив 14 голов. В 2 поединках испанцу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Хави Симонсом.
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