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  4. Реал сожалеет, что не совершил трансфер летом. Это связано с Луниным?
Испания
07 декабря 2024, 17:49 |
1221
0

Реал сожалеет, что не совершил трансфер летом. Это связано с Луниным?

В королевском клубе считают, что Кепа мог бы выступать на топ-уровне

07 декабря 2024, 17:49 |
1221
0
Реал сожалеет, что не совершил трансфер летом. Это связано с Луниным?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Мадридский «Реал» сожалеет о том, что летом не подписал испанского вратаря английского «Борнмута» Кепу Аррисабалагу, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в летнее трансферное окно у «сливочных» была возможность приобрести 30-летнего футболиста у лондонского «Челси» за 15-20 миллионов евро, но тогда они не поверили в игрока.

Но игра Кепы за «Борнмут» в последних матчах показала боссам королевского клуба, что он готов выступать на топовом уровне. Теперь боссы «галактикос» разочарованы решением отказаться от его услуг.

Напомним, в сезоне 2023/24 Кепа уже выступал за «Реал» на правах аренды. Испанец начал кампанию как основной голкипер, но впоследствии проиграл конкуренцию и украинцу Андрею Лунину, и вернувшемуся после травмы Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Кепа Аррисабалага на правах аренды провел 9 матчей за «Борнмут», пропустив 14 голов. В 2 поединках испанцу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Хави Симонсом.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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