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  4. Реал может подписать воспитанника Барсы за €80 млн. Он феерит в Бундеслиге
Испания
07 декабря 2024, 10:37 |
556
0

Реал может подписать воспитанника Барсы за €80 млн. Он феерит в Бундеслиге

Хави Симонс может вернуться в Испанию

07 декабря 2024, 10:37 |
556
0
Реал может подписать воспитанника Барсы за €80 млн. Он феерит в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским полузащитником немецкого «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписание 21-летнего воспитанника каталонской «Барселоны», чей контракт принадлежит французскому «Пари Сен-Жермен», будет стоить «сливочным» примерно 80 миллионов евро. Именно в такую стоимость игрока оценивает и портал Transfermarkt.

В сезоне 2024/25 Хави Симонс на правах аренды провел 11 матчей за «РБ Лейпциг», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Сон Хим Мином.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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