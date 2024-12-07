Реал может подписать воспитанника Барсы за €80 млн. Он феерит в Бундеслиге
Хави Симонс может вернуться в Испанию
Мадридский «Реал» интересуется нидерландским полузащитником немецкого «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, подписание 21-летнего воспитанника каталонской «Барселоны», чей контракт принадлежит французскому «Пари Сен-Жермен», будет стоить «сливочным» примерно 80 миллионов евро. Именно в такую стоимость игрока оценивает и портал Transfermarkt.
В сезоне 2024/25 Хави Симонс на правах аренды провел 11 матчей за «РБ Лейпциг», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Сон Хим Мином.
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