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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:01
299
0

Голкипер Ворсклы может пропустить концовку сезона

Голкипер Павел Исенко травмировал колено

07 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:01
299
0
Голкипер Ворсклы может пропустить концовку сезона
ФК Ворскла. Павел Исенко

Как стало известно Sport.ua медперсонал «Ворсклы» еще не определился с тем, насколько серьезно повреждение колена у вратаря Павла Исенко, которое заставило его попросить замену в поединке 16 тура УПЛ - с «Шахтером».

По имеющимся данным 21-летний голкипер пройдет 9 декабря обследование с помощью МРТ и тогда уж точно можно будет сказать, насколько он выбыл. .

Что касается короткой скамьи запасных в поединке с «горняками» (на замене было только пять игроков), то таким было решение главного тренера Юрия Mаксимова: во Львов поехали только те, на кого он рассчитывал.

В текущем сезоне Павел Исенко провел за полтавчан 16 матчей в УПЛ, а его команда занимает 11 место, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Ворсклы» Александр Домолега прокомментировал травму своего коллеги Павла Исенко

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Павел Исенко Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма колена инсайд травма
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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