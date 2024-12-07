Голкипер Ворсклы может пропустить концовку сезона

Как стало известно Sport.ua медперсонал «Ворсклы» еще не определился с тем, насколько серьезно повреждение колена у вратаря Павла Исенко, которое заставило его попросить замену в поединке 16 тура УПЛ - с «Шахтером».

По имеющимся данным 21-летний голкипер пройдет 9 декабря обследование с помощью МРТ и тогда уж точно можно будет сказать, насколько он выбыл. .

Что касается короткой скамьи запасных в поединке с «горняками» (на замене было только пять игроков), то таким было решение главного тренера Юрия Mаксимова: во Львов поехали только те, на кого он рассчитывал.

В текущем сезоне Павел Исенко провел за полтавчан 16 матчей в УПЛ, а его команда занимает 11 место, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Ворсклы» Александр Домолега прокомментировал травму своего коллеги Павла Исенко