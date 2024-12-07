Бабич рассказал о состоянии Бутко и Петряка после скандального матча УПЛ
Тренер считает, что команду «убили»
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич высказался о моральном состоянии Ивана Петряка и Богдана Бутко после скандального матча против «Александрии», где они были удалены.
– А какое состояние у Ивана Петряка и Богдана Бутко?
– После игры были «убитыми». У той группы футболистов, которая играла с Александрией, была своя работа. Я только поздоровался с ними, а потом они перешли в тренажерный зал, с ними работал отдельный тренер.
Нравственно ребят «убили». Я понимаю, что надо переключаться, видимо, профессионалы должны уметь оставлять такие моменты в прошлом и сконцентрироваться на том, что впереди. Мы рассчитываем на них как на лидеров в последующих матчах. А еще важно, чтобы и в тренировочном процессе от них шел позитив, – сказал Бабич.
Ранее сообщалось, что Бабич отреагировал на высказывания Волочая в скандальном матче УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание Worldboxingnews оценило решение украинского боксера о возобновлении карьеры
Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре