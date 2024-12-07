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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 11:17 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:19
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Бабич рассказал о состоянии Бутко и Петряка после скандального матча УПЛ

Тренер считает, что команду «убили»

07 декабря 2024, 11:17 | Обновлено 07 декабря 2024, 11:19
760
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Бабич рассказал о состоянии Бутко и Петряка после скандального матча УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич высказался о моральном состоянии Ивана Петряка и Богдана Бутко после скандального матча против «Александрии», где они были удалены.

– А какое состояние у Ивана Петряка и Богдана Бутко?

– После игры были «убитыми». У той группы футболистов, которая играла с Александрией, была своя работа. Я только поздоровался с ними, а потом они перешли в тренажерный зал, с ними работал отдельный тренер.

Нравственно ребят «убили». Я понимаю, что надо переключаться, видимо, профессионалы должны уметь оставлять такие моменты в прошлом и сконцентрироваться на том, что впереди. Мы рассчитываем на них как на лидеров в последующих матчах. А еще важно, чтобы и в тренировочном процессе от них шел позитив, – сказал Бабич.

Ранее сообщалось, что Бабич отреагировал на высказывания Волочая в скандальном матче УПЛ

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Богдан Бутко Иван Петряк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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