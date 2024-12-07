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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:18
622
0

Бабич отреагировал на высказывания Волочая в скандальном матче УПЛ

Тренер «Черноморца» признался, что пересматривал трансляцию без звука

07 декабря 2024, 10:17 | Обновлено 07 декабря 2024, 10:18
622
0
Бабич отреагировал на высказывания Волочая в скандальном матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич поделился мнением о Виталие Волочее, который комментировал скандальный матч «моряков» с Александрией (0:3).

– Параллельно с происходящим на поле интересное событие случилось и в телевизионной трансляции, когда комментатор Виталий Волочай высказал свою оценку действиям вашей команды. Слышали ли вы это?

– Я пересматривала телевизионную запись. Звук я не включал, смотрел свои моменты, а мне так легче сконцентрировать внимание, когда звук выключен. Впрочем, я понимаю, о чем вы говорите: он начал говорить о том, что на футбольном поле проходит клоунада и цирк. Наверное, это уровень его профессионализма или оценки ситуации.

Конечно, это неприятно. У Черноморца большое количество болельщиков. Возможно, он обижен за что-нибудь на наш клуб. Я не знаю, для чего такие вещи говорить в прямом эфире. Понимаю, что комментатор должен быть нейтральным и одновременно проявлять эмоции, но в этой ситуации это было некстати, – сказал Бабич.

Ранее сообщалось, что капитан и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ

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Александр Бабич Виталий V1lat Волочай чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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