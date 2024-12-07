«Президент ясно дал понять». Шандрук озвучил трансферные цели Вереса

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о трансферных планах клуба. Специалист заявил, что намерен сохранить текущий состав команды, но у президента волков другое видение.

– Зимой стоит ждать новичков в народном клубе?

– Все будет зависеть от того, с кем поедем на собрание. Мы открыты к предложениям по нашим игрокам. Президент Вереса четко дал это понять. Это один из путей развития нашего клуба. Точечные наработки у нас вырисовываются. На сегодняшний день мы более-менее укомплектованы. Если сохраним этот склад, то зимой планируем закрыть 1-2 позиции. Если будут потери – будем реагировать по ситуации.

– Какие именно?

– Я бы удержался сейчас от ответа. Хотелось бы закончить этот год. Во время паузы можно будет более подробно об этом говорить, – сказал Шандрук.

Ранее сообщалось, что Олег Шандрук стал лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в ноябре.