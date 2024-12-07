«На четверку». Шандрук оценил дебют Чечера за Верес

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук откровенно оценил дебют Даниила Чечера за первую команду «волков».

«Даня долго к этому шел. Он заслужил этот шанс. Он сыграл на четверочку из пяти. При правильном отношении, самоотверженном труде есть хороший потенциал, а мы ему поможем улучшаться», – сказал Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Олег Шандрук стал лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в ноябре.