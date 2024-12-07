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  4. «На четверку». Шандрук оценил дебют Чечера за Верес
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:00
249
0

«На четверку». Шандрук оценил дебют Чечера за Верес

Тренер доволен действиями молодого защитника

07 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 07 декабря 2024, 13:00
249
0
«На четверку». Шандрук оценил дебют Чечера за Верес
НК Верес. Даниил Чечер

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук откровенно оценил дебют Даниила Чечера за первую команду «волков».

«Даня долго к этому шел. Он заслужил этот шанс. Он сыграл на четверочку из пяти. При правильном отношении, самоотверженном труде есть хороший потенциал, а мы ему поможем улучшаться», – сказал Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Олега Шандрука в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Олег Шандрук стал лучшим тренером Украинской Премьер-лиги в ноябре.

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Олег Шандрук Даниил Чечер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу дебют
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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