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07 декабря 2024, 08:52 |
842
0

ФОТО. Невероятная история. Бекхэм секретно проведал умирающую портье МЮ

В футбольной семье Манчестер Юнайтед сталась большая трагедия

07 декабря 2024, 08:52 |
842
0
ФОТО. Невероятная история. Бекхэм секретно проведал умирающую портье МЮ
Instagram. Дэвид Бекхэм держит за руку Кэт Фиппс

Дэвид Бекхэм тайно проведал любимую портье «Манчестер Юнайтед» Кэт Фиппс перед её смертью.

Совладелец «Интер Майами» был среди тех легенд «красных дьяволов», которые отдали должное 85-летней женщине, которая отдала работе в клубе 56 лет своей жизни.

По информации The Sun, когда Бекхэму сообщили, что Кэт может умереть в ближайшие месяцы, Дэвид приехал к ней в гости, чтобы поддержать её в этот непростой момент. «Этот визит случился за две недели до смерти Кэт Фиппс», – передает журналист Амир Разави.

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Прощаясь с легендарной сотрудницей «Манчестер Юнайтед», Бекхэм написал в Instagram следующие слова:

«Навсегда в наших сердцах... Первым и последним лицом, которое я всегда видел, была Кэт, которая сидела на рецепции на «Олд Траффорд», и ждала, чтобы отдать мне билеты на игру, она была сердцебиением «Манчестер Юнайтед», все знали, кем она является и все любили её.

Я переехал в Манчестер в 15 лет, и Кэт обещала моим маме и папе: «Я буду присматривать за вашим парнем, не волнуйтесь», и с того первого и до последнего дня, который я провел с ней, она делала именно это ❤️ «Олд Траффорд» никогда не будет прежним без твоей улыбки, когда мы проходим через эту дверь... Мы тебя любим ❤️», – попрощался с Кэт Дэвид:

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фото lifestyle Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Интер Майами
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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