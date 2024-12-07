ВИДЕО. 6 голов в 4 матчах: сын Реброва впечатлил всех на турнире в Испании
Никита Ребров может стать будущей звездой футбола
Старший сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Никита – демонстрирует впечатляющие футбольные успехи в Испании.
Никита Ребров принимает участие в детстком турнире, который проводится в Малаге.
Сын Реброва является одной из звезд этого турнира, так как уже забил 6 голов в 4 матчах.
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Об успехах Никиты в Instagram рассказывает его мама – Анна Реброва, которая засняла празднование сына, гол Никиты после дриблинга и послематчевые поздравления отца.
Напомним, что семья Ребровых живёт в Марбелье.
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