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Чемпионат Турции
Бешикташ
07.12.2024 18:00 - : -
Фенербахче
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Турция
07 декабря 2024, 02:19 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:20
23
0

Бешикташ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 7 декабря в 18:00 по Киеву

07 декабря 2024, 02:19 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:20
23
0
Бешикташ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

7 декабря на «Водафон Парк» пройдет матч 15-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда, конечно, спасла частично прошлый сезон, сумев выиграть кубок страны. Но Суперлига была орлами, безусловно, провалена. Руководство прекрасно это осознавала, и летом активно работала, заманив Чиро Иммобиле играть и ван Бронкхорста тренировать. Начинал Джованни в Стамбуле отлично, и дело не только в том унизительном разгроме, что было устроено для Галатасарая в Суперкубке - заодно получилось удачно, с побед, начать и в чемпионате, и в Лиге Европы. Но осенью было все больше поражений. Сначала дали кроваво-золотым взять реванш, потом в Суперлиге взяли ничью с Истанбулом при поражениях Касымпаши и Гезтепе. Ну, а поражение Маккаби и 1:1 с Хатайспор поставили крест на работе голландца в Стамбуле - он уже уволен.

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Фенербахче

Клуб в последний раз был чемпионом еще в 2014-м году. Все попытки вернуться на первое место были провалены. В том числе и в прошлом сезоне: тяжелую, нервную гонку выиграл все-таки Галатасарай, сохранив первое место. Чтобы наконец-то закончить темное десятилетие, в Стамбул заманили Моуринью. Тот, впрочем, уже в августе допустил первую неудачу, в квалификации Лиги чемпионов вылетев от второго противника, Лилля. Да и в других турнирах чуда не произошло - да, хорошая статистика, но в Суперлиге уже осенью ушел в отрыв Галатасарай, а второе место уже давно разочаровывает, а не радует. С другой стороны, победы над Славией в Лиге Европы и Газиантепом в чемпионате продлили выигрышную серию.

Статистика личных встреч

У орлов была серия без поражений из 7 матчей. Но в прошлом чемпионате оба матча были выиграны канарейками.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей. Но с учетом того, что хозяева как раз отправили в отставку ван Бронкхорста, стоит ставить в данном дерби на нейтральный вариант в виде итого забьют 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
7 декабря 2024 -
18:00
Фенербахче
Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку
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Бешикташ Фенербахче чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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