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Чемпионат Португалии
Брага
06.12.2024 22:15 – FT 2 : 2
Эшторил
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Португалия
07 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:19
13
0

Брага – Эшторил – 2:2. Дубль Брума. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии

07 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:19
13
0
Брага – Эшторил – 2:2. Дубль Брума. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Брагой» и «Эшторилом».

Игра проходила на стадионе в Браге, где команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Португалии. 13 тур. 6 декабря

«Брага» – «Эшторил» – 2:2

Голы: Брума 16, 56 (пен.) – Маркес 68, Кошта, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Costa (Эшторил).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Маркес (Эшторил).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Арминду Брума (Брага).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
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Брага Эшторил чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Арминду Брума
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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