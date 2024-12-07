6 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Брагой» и «Эшторилом».

Игра проходила на стадионе в Браге, где команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Португалии. 13 тур. 6 декабря

«Брага» – «Эшторил» – 2:2

Голы: Брума 16, 56 (пен.) – Маркес 68, Кошта, 82

Видеообзор матча: