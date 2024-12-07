Португалия07 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:19
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Брага – Эшторил – 2:2. Дубль Брума. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии
07 декабря 2024, 02:16 | Обновлено 07 декабря 2024, 02:19
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6 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Брагой» и «Эшторилом».
Игра проходила на стадионе в Браге, где команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Чемпионат Португалии. 13 тур. 6 декабря
«Брага» – «Эшторил» – 2:2
Голы: Брума 16, 56 (пен.) – Маркес 68, Кошта, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Costa (Эшторил).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Маркес (Эшторил).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Арминду Брума (Брага).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
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