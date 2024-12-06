6 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором сыграли «Трабзонспор» и «Касымпаша». Матч закончился со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 38-й минуте – пенальти реализовал полузщитник Кафу. Хозяева сумели перевернуть игру во втором тайме и за три минуты забили дважды: на 79-й счет сравнял Банза, на 81-й вывел вперед хозяев Нвакаеме. «Касымпаша» вырвала ничью в концовке матча благодаря голу Да Косты.

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов провел весь матч на поле и получил оценку 6,8 по версии портала Flashscore.

«Трабзонспор» занимает 12-е место, набрав 16 баллов. «Касымпаша» разместилась вслед за своим соперником – 13-я позиция и те же 16 очков.

Чемпионат Турции, 15-й тур. 6 декабря

Трабзонспор – Касымпаша – 2:2

Голы: Банза, 79 (пен), Нвакаеме, 81 – Кафу, 38 (пен), Да Коста, 90+1

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