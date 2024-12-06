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Чемпионат Турции
Трабзонспор
06.12.2024 19:00 – FT 2 : 2
Касымпаша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
06 декабря 2024, 23:33 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:10
131
0

Трабзонспор пропустил на последних минутах. Батагов отыграл целый матч

В чемпионате Турции состоялся поединок 15-го тура

06 декабря 2024, 23:33 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:10
131
0
Трабзонспор пропустил на последних минутах. Батагов отыграл целый матч
Getty Images/Global Images Ukraine.

6 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором сыграли «Трабзонспор» и «Касымпаша». Матч закончился со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 38-й минуте – пенальти реализовал полузщитник Кафу. Хозяева сумели перевернуть игру во втором тайме и за три минуты забили дважды: на 79-й счет сравнял Банза, на 81-й вывел вперед хозяев Нвакаеме. «Касымпаша» вырвала ничью в концовке матча благодаря голу Да Косты.

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов провел весь матч на поле и получил оценку 6,8 по версии портала Flashscore.

«Трабзонспор» занимает 12-е место, набрав 16 баллов. «Касымпаша» разместилась вслед за своим соперником – 13-я позиция и те же 16 очков.

Чемпионат Турции, 15-й тур. 6 декабря

Трабзонспор – Касымпаша – 2:2

Голы: Банза, 79 (пен), Нвакаеме, 81 – Кафу, 38 (пен), Да Коста, 90+1

Видеообзор:

Фотогалерея:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Да Кошта (Касымпаша).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Anthony Nwakaeme (Трабзонспор).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Банза (Трабзонспор).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Кафу (Касымпаша).
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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Касымпаша
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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