ФОТО. Бывшая Неймара снялась обнаженной. Фотосессия на грани фола

Бывшая девушка нападающего «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара – Бруна Маркезини – опубликовала новый жаркий пост на своей странице в Instagram.

Бразильская модель опубликовала очень тонкую фотосессию, на которой она изображена обнаженной, но сделано всё так, чтобы ничего не было видно.

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Девушка выглядит сногсшибательно и роскошно, а её публикация в Instagram собрала уже почти 600 тысяч лайков.

Напомним, что Неймар встречался с Бруной Маркезини в период с 2012-го по 2018-й годы.