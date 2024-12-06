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06 декабря 2024, 21:59 |
2094
2

ФОТО. Бывшая Неймара снялась обнаженной. Фотосессия на грани фола

Бруна Маркезини была одной из самых ярких девушек в жизни бразильского топ-футболиста

06 декабря 2024, 21:59 |
2094
2
ФОТО. Бывшая Неймара снялась обнаженной. Фотосессия на грани фола
Instagram. Бруна Маркезини

Бывшая девушка нападающего «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии НеймараБруна Маркезини – опубликовала новый жаркий пост на своей странице в Instagram.

Бразильская модель опубликовала очень тонкую фотосессию, на которой она изображена обнаженной, но сделано всё так, чтобы ничего не было видно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка выглядит сногсшибательно и роскошно, а её публикация в Instagram собрала уже почти 600 тысяч лайков.

Напомним, что Неймар встречался с Бруной Маркезини в период с 2012-го по 2018-й годы.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Saar
брр,  не бачу нічого "на межі фолу".Скромна еротика
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+5
Андрій Заліщук
На межі фолу, тут уже червону картку треба давати
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+1
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