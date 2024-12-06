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  4. Лунин, Чема и Гонсало. Реал опубликовал заявку на матч против Жироны
Испания
06 декабря 2024, 22:21 |
626
0

Лунин, Чема и Гонсало. Реал опубликовал заявку на матч против Жироны

Мадридский клуб следующий матч проведет 7 декабря

06 декабря 2024, 22:21 |
626
0
Лунин, Чема и Гонсало. Реал опубликовал заявку на матч против Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine.

7 декабря состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Реал» (Мадрид).

Накануне поединка мадридский клуб опубликовал заявку на предстоящий матч.

Украинский вратарь андрей Лунин имеет шанс сыграть в поединке 16-го тура чемпионата Испании. Интересно, что в заявку попали два молодых футболиста – полузащитник Чема и нападающий Гонсало Гарсия.

«Сливочные» разместились на втором месте турнирной таблицы – 33 балла в активе и 4 очка отставания от лидера «Барселоны». Мадридский клуб имеет один матч в запасе. «Жирона» набрала 22 пункта и занимает восьмую позицию.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид заявка Андрей Лунин Гонсало Гарсия
Микола Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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