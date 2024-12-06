Лунин, Чема и Гонсало. Реал опубликовал заявку на матч против Жироны
Мадридский клуб следующий матч проведет 7 декабря
7 декабря состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Реал» (Мадрид).
Накануне поединка мадридский клуб опубликовал заявку на предстоящий матч.
Украинский вратарь андрей Лунин имеет шанс сыграть в поединке 16-го тура чемпионата Испании. Интересно, что в заявку попали два молодых футболиста – полузащитник Чема и нападающий Гонсало Гарсия.
«Сливочные» разместились на втором месте турнирной таблицы – 33 балла в активе и 4 очка отставания от лидера «Барселоны». Мадридский клуб имеет один матч в запасе. «Жирона» набрала 22 пункта и занимает восьмую позицию.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 6, 2024
🆚 @GironaFC_ES #GironaRealMadrid pic.twitter.com/50WOc2EwII
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