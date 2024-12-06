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06 декабря 2024, 21:30 |
2441
15

ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой

Вы не поверите, сколько стоит сумочка подруги Кирилла Фесюна

06 декабря 2024, 21:30 |
2441
15
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
Instagram. Кирилл Фесюн и Анастасия Ильенко

Невеста голкипера донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Кирилла Фесюна – Анастасия Ильенко – впечатлила свою аудиторию в Instagram новой роскошной покупкой.

Девушка любит показывать свою жизнь и среди последних приобретений избранницы Фесюна подписчики заметили сумочку бренда «Yves Saint Laurent».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Цена такой брендированной сумки может колебаться от 100 до 120 тысяч гривен.

Ранее Анастасия хвасталась сумочкой бренда «Jacquemus», стоимость которой составляет 37 тысяч гривен.

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фото lifestyle девушки Кирилл Фесюн Шахтер Донецк сборная Украины по футболу U-23
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 16
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vm1967
Знову чергова тупувата істота прикрашає наше життя
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+6
Boodya
Я обхожу такого роду новини через те, що мені не цікаво хто там і що купив/оголив чи показав/де відпочиває, але... ну ви серйозно думаєте, комусь на СПОРТИВНОМУ сайті буде цікаво, за скільки хтось собі сумочку😂 купив? Ще й підпис "ви не повірите..." Не повірим бо нам все одно
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+4
ash
да всем насрать на этих потреблядей
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+3
FCKarpatyLv
Типове бичьйо!
Накачати губи, як у корови і робити селфі у сральніку! 
Ответить
+3
LexХХХ
І в цієї губи накачані Типова дівчина(дружина) футбольора
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+3
Катерина Монзуль
Гарна сумочка. Отримаю премію від Ріната Леонідовича, куплю таку саму.
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+3
easterly
краще б на дрони потратилась. чи єто нє то - кроти в таке не грають?
Ответить
+2
ViAn
У чому всі дівчата однакові, так це у місці, де вони роблять свої селфі. Це прям пунктік - селфітись в туалеті. І ніякі сумочки на це вплинути не можуть.
Ответить
+2
fedd1979
Вам самим не соромно?
Ответить
+2
ЗоряЛуганськ
И в чем новость ? В том что она себе может позволить ее купить ? 
Ответить
+1
Nina Sova
sport.dno
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+1
Saar
Фігура- класна, але жрато-різка ботоксна...
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+1
Первый Среди Равных
Як для бренда Ів Сен Лоран це ще недорого.
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0
Harun Bakircioğlu
А говорят в стране денег нет. Только что смотрел стрим одного одесского блогера, ему кто-то кинул донат 37 тыс грн.
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0
Yura
хоть кто то из них, похвастается когда то -умом, эрудицией, рукоделием.....
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0
Микола Захарченко
В такий час можна було не світити своїм розкішним марнотратством, але мати мізки - це не про них ...
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0
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