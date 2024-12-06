ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой

Невеста голкипера донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Кирилла Фесюна – Анастасия Ильенко – впечатлила свою аудиторию в Instagram новой роскошной покупкой.

Девушка любит показывать свою жизнь и среди последних приобретений избранницы Фесюна подписчики заметили сумочку бренда «Yves Saint Laurent».

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Цена такой брендированной сумки может колебаться от 100 до 120 тысяч гривен.

Ранее Анастасия хвасталась сумочкой бренда «Jacquemus», стоимость которой составляет 37 тысяч гривен.