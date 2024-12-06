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  4. «У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
Испания
06 декабря 2024, 20:37 |
925
0

«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала

Наставник сообщил, что Винисиус Жуниор принял участие в тренировках

06 декабря 2024, 20:37 |
925
0
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что лидер клуба Винисиус Жуниор провел первую тренировку после травмы:

«У меня есть очень хорошая новость – Винисиус выздоровел и провел первую тренировку с командой. Он не сможет помочь нам в ближайшем матче, однако сыграет в следующем поединке Лиги чемпионов», – сообщил Анчелотти.

Винисиус пропустил три матча мадридского клуба – против «Ливерпуля», «Хетафе» и «Атлетика». Следующий поединок «сливочные» проведут против «Жироны» 7 декабря в чемпионате Испании. Винисиус сможет помочь команде 10 декабря в матче Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

В этом сезоне Винисиус провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
Микола Титюк Источник: 90min
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