«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что лидер клуба Винисиус Жуниор провел первую тренировку после травмы:

«У меня есть очень хорошая новость – Винисиус выздоровел и провел первую тренировку с командой. Он не сможет помочь нам в ближайшем матче, однако сыграет в следующем поединке Лиги чемпионов», – сообщил Анчелотти.

Винисиус пропустил три матча мадридского клуба – против «Ливерпуля», «Хетафе» и «Атлетика». Следующий поединок «сливочные» проведут против «Жироны» 7 декабря в чемпионате Испании. Винисиус сможет помочь команде 10 декабря в матче Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

В этом сезоне Винисиус провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.