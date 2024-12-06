ВИДЕО. Новый частный самолет для Криштиану Роналду. Это вау

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может похвастаться новой элитной покупкой.

В соцсетях активно форсят видео нового кастомизированного частного самолета для португальской суперзвезды.

Самолет выполнен в чёрном цвете с брендированным логотипом CR7.

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«Это выглядит впечатляюще и красиво», – восторженно пишут фанаты.

Других подробностей на данный момент. Об ориентировочной сумме покупки сообщат позже.