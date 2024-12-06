ВИДЕО. Новый частный самолет для Криштиану Роналду. Это вау
В соцсетях активно обсуждают новую суперпокупку Криштиану Роналду
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может похвастаться новой элитной покупкой.
В соцсетях активно форсят видео нового кастомизированного частного самолета для португальской суперзвезды.
Самолет выполнен в чёрном цвете с брендированным логотипом CR7.
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«Это выглядит впечатляюще и красиво», – восторженно пишут фанаты.
Других подробностей на данный момент. Об ориентировочной сумме покупки сообщат позже.
🇵🇹🛩️ Cristiano Ronaldo's customised private jet is incredible. 😲 pic.twitter.com/13LFj2veJT— EuroFoot (@eurofootcom) December 6, 2024
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