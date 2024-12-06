Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Новый частный самолет для Криштиану Роналду. Это вау
Другие новости
06 декабря 2024, 20:04 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:32
1739
2

ВИДЕО. Новый частный самолет для Криштиану Роналду. Это вау

В соцсетях активно обсуждают новую суперпокупку Криштиану Роналду

06 декабря 2024, 20:04 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:32
1739
2
ВИДЕО. Новый частный самолет для Криштиану Роналду. Это вау
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может похвастаться новой элитной покупкой.

В соцсетях активно форсят видео нового кастомизированного частного самолета для португальской суперзвезды.

Самолет выполнен в чёрном цвете с брендированным логотипом CR7.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Это выглядит впечатляюще и красиво», – восторженно пишут фанаты.

Других подробностей на данный момент. Об ориентировочной сумме покупки сообщат позже.

По теме:
Голы Бензема и Роналду. Аль-Иттихад вырвал победу у Аль-Насра на 90+2-й
ФОТО. Девушка Шумахера засветила грудь. Взбудоражила сеть одним снимком
ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты
видео lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Футбол | 05 декабря 2024, 23:59 3
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера

Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку

Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06 декабря 2024, 07:59 5
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти

Гути, несмотря на промахи Килиана, уважает француза за его решение брать ответственность

Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Биатлон | 06.12.2024, 18:40
Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
Футбол | 06.12.2024, 20:37
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
«У меня хорошие новости». Анчелотти порадовал болельщиков Реала
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06.12.2024, 12:13
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Судаков купить собі одне колесо коли на пенсію піде ! Можливо ☝️😫😫😫
Ответить
0
8number
Ще пару років у саудів і КріРо зможе купити Португалію 😎
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 5
Бокс
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 25
Футбол
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
05.12.2024, 09:34 1
Бокс
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 60
Футбол
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем