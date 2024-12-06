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Сборная УКРАИНЫ
06 декабря 2024, 19:50 |
309
0

Сборная Украины U-19 узнала расписание матчей в отборе к ЕВРО-2026

Накануне подопечные Дмитрия Михайленко получили соперников по группе

06 декабря 2024, 19:50 |
309
0
Сборная Украины U-19 узнала расписание матчей в отборе к ЕВРО-2026
УАФ

Молодёжная сборная Украины U-19 узнала своих соперников в первом квалификационном раунде чемпионата Европы 2026 года.

5 декабря в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьёвки первого раунда отбора на Евро-2026 (U-19). Юношеская сборная Украины (в настоящее время это команда U-18, игроки 2007 года рождения) попала в группу 5 вместе с командами Словакии, Черногории и Албании.

По итогам квалификационного раунда отборочной кампании две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди тех, кто займёт третьи места, присоединятся к Испании в элит-раунде. Он пройдет весной 2026 года, и в семи группах будут определены семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).

52 команды были разделены на 13 групп по 4 участника. Страна-хозяин финальной части, сборная Уэльса, получила путёвку на турнир автоматически, а сборная Испании вступит в борьбу в элит-раунде квалификации.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-19:

12.11.2025. Украина — Албания

15.11.2025. Украина — Черногория

18.11.2025. Словакия — Украина

Результаты жеребьёвки квалификационного раунда Евро-2026 (U-19):

Группа 1: Ирландия, Нидерланды, Кипр, Казахстан

Группа 2: Франция, Венгрия, Болгария, Фарерские о-ва

Группа 3: Турция, Греция, Беларусь, Лихтенштейн

Группа 4: Израиль, Австрия, Словения, Люксембург

Группа 5: Украина, Словакия, Черногория, Албания

Группа 6: Сербия, Хорватия, Грузия, Гибралтар

Группа 7: Румыния, Исландия, Финляндия, Андорра

Группа 8: Англия, Шотландия, Латвия, Литва

Группа 9: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Молдова

Группа 10: Дания, Швейцария, Швеция, Сан-Марино

Группа 11: Португалия, Бельгия, Северная Македония, Эстония

Группа 12: Норвегия, Германия, Армения, Косово

Группа 13: Чехия, Северная Ирландия, Мальта, Азербайджан

Матчи в каждом мини-турнире будут проходить в одно из следующих окон:

1—9 сентября 2025 года

6—14 октября 2025 года

10—18 ноября 2025 года

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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