Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дочь Шацких соблазняет танцами. Пассия Шапаренка в откровенном мини
Другие новости
06 декабря 2024, 19:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:31
1337
3

ВИДЕО. Дочь Шацких соблазняет танцами. Пассия Шапаренка в откровенном мини

Кристина Шацких умеет порадовать своих подписчиков

06 декабря 2024, 19:27 | Обновлено 06 декабря 2024, 19:31
1337
3
ВИДЕО. Дочь Шацких соблазняет танцами. Пассия Шапаренка в откровенном мини
Instagram. Кристина Шацких

Девушка полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Николая ШапаренкоКристина Шацких – блеснула своим внешним видом.

Дочь легенды киевского клуба Максима Шацких похвасталась перед подписчиками в Instagram стильным луком и кружевными танцами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица фанатеет от брендовой одежды, и развивает свой собственный бренд одежды «SHÁTSKI».

Её возлюбленный пропускал последние два матча «Динамо» из-за простуды и киевляне дважды не смогли выиграть – ничьи против «Колоса» и «Александрии».

По теме:
Чемпионат U-19. Динамо обыграло Александрию, отставание от Шахтера большое
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Карпаты хотят подписать экс-игрока сборной Украины. Он играет за гранд УПЛ
видео-реклама видео lifestyle Максим Шацких Динамо Киев Николай Шапаренко сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб
Футбол | 06 декабря 2024, 19:00 0
«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб
«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб

Даниил Игнатенко удачно сыграл с Комарно

Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Олимпийские игры | 05 декабря 2024, 19:13 10
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства

Президент НОК ударил на возможное решение спортсмена

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06.12.2024, 12:13
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
Футбол | 06.12.2024, 12:38
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 06.12.2024, 07:50
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
де тут "відверте" міні!??????
Ответить
+1
Первый Среди Равных
Це називається запальні танці?
Ответить
+1
Первый Среди Равных
Від кого жінка Шацьких нагуляла цю дитину? Взагалі не схожна на нього. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
05.12.2024, 09:34 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 5
Бокс
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем