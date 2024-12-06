ВИДЕО. Дочь Шацких соблазняет танцами. Пассия Шапаренка в откровенном мини

Девушка полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Николая Шапаренко – Кристина Шацких – блеснула своим внешним видом.

Дочь легенды киевского клуба Максима Шацких похвасталась перед подписчиками в Instagram стильным луком и кружевными танцами.

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Красавица фанатеет от брендовой одежды, и развивает свой собственный бренд одежды «SHÁTSKI».

Её возлюбленный пропускал последние два матча «Динамо» из-за простуды и киевляне дважды не смогли выиграть – ничьи против «Колоса» и «Александрии».