«Будет еще лучше». Игрок сборной Украины получил похвалу от тренера в клубе

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс похвалил украинского полузащитника своей команды Даниила Игнатенко за его игру на позиции центрального защитника в матче 12-го тура чемпионата Словакии с «Комарно».

«Практически он приехал к нам из отпуска и почти не тренировался. Поэтому начало было для него непростым. Его обычная позиция на поле - это шестерка, но мне хотелось попробовать что-то новое. Если бы нам пришлось играть с тремя центрбеками с мадридским Атлетико, его можно было бы использовать там. Он сыграл великолепно.

Сегодня он гораздо лучше готов, чем тогда, когда приехал, и я верю, что весной он будет еще лучше. Даниил – замечательный футболист, поэтому мы его взяли. Он – сильный, у него – великолепный удар головой, он – сильный в единоборствах, не сдается», – цитирует Вайсса sport.sk.

Слован разгромил Комарно со счетом 6:0. Игнатенко отметился в матче голом, который стал для него первым в чемпионате Словакии.