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  4. «Ужин с Фергюсоном, варенички и футболка Гиггза». Задерака прошел блиц
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 18:55 |
375
0

«Ужин с Фергюсоном, варенички и футболка Гиггза». Задерака прошел блиц

Полузащитник криворожского «Кривбасса» ответил на 10 вопросов в формате быстрых ответов

06 декабря 2024, 18:55 |
375
0
«Ужин с Фергюсоном, варенички и футболка Гиггза». Задерака прошел блиц
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака стал гостем авторской рубрики «10 футбольных вопросов».

– Как вас называют в команде?

– Максик.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Раньше «Днепр–1», ведь это было днепровское дерби. А сейчас, наверное, «Шахтер».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Английская Премьер-Лига.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– С легендарным тренером Алексом Фергюсоном.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запрещенная еда?

– Вареники с капустой и картошкой. И со шкварками (улыбается).

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

– Купил торт и дома с родителями на десерт съели его.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Когда открываюсь, часто кричу «Открыт!» или «Дай!».

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма «Манчестер Юнайтед» – Рэйан Гиггз.

– За что любите футбол, а что раздражает?

– Люблю футбол за неповторимые эмоции. Что раздражает? Наверное, несправедливые судейские решения, которые влияют на игру команды и на результат.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака Алекс Фергюсон Райан Гиггз
Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
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