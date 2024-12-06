«Ужин с Фергюсоном, варенички и футболка Гиггза». Задерака прошел блиц
Полузащитник криворожского «Кривбасса» ответил на 10 вопросов в формате быстрых ответов
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака стал гостем авторской рубрики «10 футбольных вопросов».
– Как вас называют в команде?
– Максик.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Раньше «Днепр–1», ведь это было днепровское дерби. А сейчас, наверное, «Шахтер».
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Английская Премьер-Лига.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– С легендарным тренером Алексом Фергюсоном.
– Любимый спортивный бренд?
– Найк.
– Любимая запрещенная еда?
– Вареники с капустой и картошкой. И со шкварками (улыбается).
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
– Купил торт и дома с родителями на десерт съели его.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Когда открываюсь, часто кричу «Открыт!» или «Дай!».
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Форма «Манчестер Юнайтед» – Рэйан Гиггз.
– За что любите футбол, а что раздражает?
– Люблю футбол за неповторимые эмоции. Что раздражает? Наверное, несправедливые судейские решения, которые влияют на игру команды и на результат.
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