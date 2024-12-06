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  4. Свитолина рассказала, почему в Украине нет теннисистов в топ-100 рейтинга
WTA
06 декабря 2024, 19:25 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:36
907
3

Свитолина рассказала, почему в Украине нет теннисистов в топ-100 рейтинга

Парни больше выбирают футбол и бокс

06 декабря 2024, 19:25 | Обновлено 06 декабря 2024, 20:36
907
3
Свитолина рассказала, почему в Украине нет теннисистов в топ-100 рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему в Украине большего успеха добиваются девушки-теннисистки, тогда как у парней результаты далеко не такие выдающиеся.

«Теннис хорошо оплачивается, в Украине это популярный спорт. И девушки выбирают именно теннис, а вот у парней есть деление по популярности: они выбирают футбол, бокс. Футбол, конечно, первый по популярности в стране».

«В теннисе парням для успеха нужно чуть больше времени, и из-за этого, возможно, нет парней у нас в топ-100 рейтинга или выше. Были Стаховский, Долгополов, Марченко... Сейчас такое затишье», – сказала Свитолина в интервью YouTube-каналу Украинской Правды.

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Элина Свитолина
Иван Зинченко Источник: Украинская правда
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Комментарии 3
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sergi cupaxin
теніс більш затратний спорт, а мамкини синочки більш задротні до важкої праці
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0
sergi cupaxin
гра триває понад п'ять годин і ти викладаєся, а сокер то таке ходють по полю чи б'ються в рингу і то менш часу
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-1
a.fedorenko1953
Дякуємо ,Капіттан очевиність! ) Чи то спортюаєвиць сам вигадав.
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-2
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