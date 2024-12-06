Свитолина рассказала, почему в Украине нет теннисистов в топ-100 рейтинга

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему в Украине большего успеха добиваются девушки-теннисистки, тогда как у парней результаты далеко не такие выдающиеся.

«Теннис хорошо оплачивается, в Украине это популярный спорт. И девушки выбирают именно теннис, а вот у парней есть деление по популярности: они выбирают футбол, бокс. Футбол, конечно, первый по популярности в стране».

«В теннисе парням для успеха нужно чуть больше времени, и из-за этого, возможно, нет парней у нас в топ-100 рейтинга или выше. Были Стаховский, Долгополов, Марченко... Сейчас такое затишье», – сказала Свитолина в интервью YouTube-каналу Украинской Правды.