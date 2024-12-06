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Сборная УКРАИНЫ
06 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:33
254
0

В сборной Украины U-21 назвали лучший и худший матчи года

Помощник Мельгосы Кирилл Мазур выделил три матча

06 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 06 декабря 2024, 18:33
254
0
В сборной Украины U-21 назвали лучший и худший матчи года
УАФ

Кирилл Мазур, который работает аналитиком и помощником тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы, выделил лучший и худший матчи этого года, который был успешным для команды, особенно в отборе на Евро-2025.

«Лучшим назову матч с Италией контрольный (2:2). В плане базовых элементов игры команды и нашей ДНК».

«Хуже всего сыграли с Азербайджаном, когда выиграли 1:0. Пешком по полю ходили. В том числе по той причине, что этого все равно было достаточно для победы. И еще матч с Сербией последний отмечу негативно (поражение 0:1). Неплохо, но было мало инициативы и спокойствия. Когда пропустили гол, то потом нас на поле вообще не было», – сказал Мазур.

Украина вышла в финальную часть Евро-2025 U-21, где летом сыграет с Нидерландами, Данией и Финляндией.

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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