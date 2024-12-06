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06 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:12
3075
0

Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо

Имре Лендел выигрывал чемпионат УССР среди команд класса Б

06 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:12
3075
0
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
ЗАФ

На 82-м году жизни скончался атакующий полузащитник резервной команды киевского «Динамо» Имре Лендел.

Футболист родился 1 июня 1943 года в Мукачево. Свою футбольную карьеру начинал в ужгородском «Спартаке». Впоследствии перешел в «Верховину», которая также представляла областной центр Закарпатья.

В то время закарпатских футболистов высоко ценили в киевском «Динамо». Вместе с такими игроками, как Андрей Гаваши, Василий Турянчик, Йожеф Сабо, Имре Лендел присоединился к «Динамо». Однако конкуренция в основном составе оказалась слишком высокой, и он выступал за резервную команду.

Впоследствии Лендел перешел во львовский СКА, с которым в составе команд класса «Б» стал чемпионом УССР.

Футбольную карьеру завершал в винницком «Локомотиве» и мукачевских «Карпатах».

После завершения игровой карьеры работал тренером в ФСО «Колос» и ДЮСШ города Мукачево.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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