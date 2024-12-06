Лидер Лос-Анджелес Гэлакси может пропустить финал MLS. Клуб пойдет на риск
Американцы планируют пригласить личного врача Марко Ройса
Лидер «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс может пропустить финальный матч Кубка МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» из-за травмы.
Как сообщает Sky Sport, американский клуб пригласил немецкого физиотерапевта Ральфа Франко, у которого часто лечился Ройс в течение своей карьеры, чтобы помочь игроку подготовиться к игре.
Немецкий полузащитник травмировал приводную мышцу во время матча с «Сиэтл Саундерс» (1:0) в финале Западной конференции МЛС.
Матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллс» состоится 7 декабря, начало в 23.00.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать звезду «Манчестер Сити».
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