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Major League Soccer
06 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:00
263
0

Лидер Лос-Анджелес Гэлакси может пропустить финал MLS. Клуб пойдет на риск

Американцы планируют пригласить личного врача Марко Ройса

06 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:00
263
0
Лидер Лос-Анджелес Гэлакси может пропустить финал MLS. Клуб пойдет на риск
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Лидер «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс может пропустить финальный матч Кубка МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» из-за травмы.

Как сообщает Sky Sport, американский клуб пригласил немецкого физиотерапевта Ральфа Франко, у которого часто лечился Ройс в течение своей карьеры, чтобы помочь игроку подготовиться к игре.

Немецкий полузащитник травмировал приводную мышцу во время матча с «Сиэтл Саундерс» (1:0) в финале Западной конференции МЛС.

Матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью-Йорк Ред Буллс» состоится 7 декабря, начало в 23.00.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хочет подписать звезду «Манчестер Сити».

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Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) травма
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
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