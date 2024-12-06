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Испания
06 декабря 2024, 15:54 | Обновлено 06 декабря 2024, 15:59
357
0

«Приходится смириться». Анчелотти отреагировал на критику Реала

Карло верит, что скоро все изменится

06 декабря 2024, 15:54 | Обновлено 06 декабря 2024, 15:59
357
0
«Приходится смириться». Анчелотти отреагировал на критику Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику, звучащую из уст фанатов и журналистов, в адрес «сливочных».

Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает свою лучшую версию. В футболе ответственность за все несёт тренер.

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику. Иногда критика – это топливо, чтобы попытаться достичь большего», – сказал Карло.

В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 33 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать суперзвездного нападающего из АПЛ. Речь не о Салахе.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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