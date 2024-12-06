«Приходится смириться». Анчелотти отреагировал на критику Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику, звучащую из уст фанатов и журналистов, в адрес «сливочных».

Приходится смириться с критикой, потому что команда не показывает свою лучшую версию. В футболе ответственность за все несёт тренер.

Меня сильно критикуют, и это может означать, что я им надоел, но я не устал. Я по-прежнему счастлив и принимаю критику. Иногда критика – это топливо, чтобы попытаться достичь большего», – сказал Карло.

В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти имеют в своем активе 33 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать суперзвездного нападающего из АПЛ. Речь не о Салахе.