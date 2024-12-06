Сборная Украины U-17 поедет в Хорватию на матчи отбора к Евро-2025

В четверг, 5 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка второго раунда отбора Евро-2025 (U-17). Юношеская сборная Украины попала в группу A1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией.

Мини-турнир пройдёт с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

19.03.2025. Украина — Хорватия

22.03.2025. Италия — Украина

25.03.2025. Словакия — Украина

Результаты жеребьёвки второго раунда отбора Евро-2025 (U-17)

Лига A

Группа A1: Италия, Хорватия, Украина, Словакия.

Группа A2: Испания, Австрия, Германия, Норвегия.

Группа A3: Франция, Греция, Дания, Финляндия

Группа A4: Португалия, Сербия, Нидерланды, Венгрия.

Группа A5: Чехия, Швейцария, Турция, Швеция.

Группа A6: Бельгия, Польша, Исландия, Ирландия.

Группа A7: Англия, Северная Ирландия, Словения, Израиль.

28 команд были разделены на семь групп по четыре участника. Семь победителей групп Лиги A получат право присоединиться к хозяевам Евро-2025 (U-17), Албании, в финальном турнире, который пройдёт с 19 мая по 1 июня. Семь команд, занявших четвёртые места в своих группах Лиги A, опустятся в Лигу B в первом раунде отбора Евро-2027 (U-19).

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Македония, Шотландия, Лихтенштейн.

Группа B2: Босния и Герцеговина, беларусь, Армения, Сан-Марино.

Группа B3: Черногория, Латвия, Эстония, Гибралтар.

Группа B4: Косово, Кипр, Молдова, Андорра.

Группа B5: Люксембург, Болгария, Мальта, Фарерские острова.

Группа B6: Албания, Уэльс, Азербайджан.

Группа B7: Литва, Грузия, Казахстан.

В УАФ отметили, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отборочным турниром к чемпионату мира 2025 года в категории U-17, который состоится в Катаре и соберёт 48 сборных.