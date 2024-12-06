Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:35
177
0

«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера

Тренер недоволен тем, что потеряли много очков

06 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:35
177
0
«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич после победы над Ворсклой оценил ситуацию после первого круга УПЛ, где команда уступает Динамо и Александрии четыре очка в таблице.

«У нас есть травмированные – Франьич и Грам. Они получили травмы на тренировке, посмотрим, когда они вернутся. Хорошо, что выиграли в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов. И хорошо, что в таблице взяли три очка и приблизились к Динамо и Александрии».

«Первый круг УПЛ? Я доволен нашей игрой, но не тем, как мы теряли очки. Это недопустимо с нашей стороны. Теряли победы в конце матчей, так нельзя».

«Нужно быть стабильными во втором круге и быть на победном пути», – сказал Пушич.

По теме:
Калюжный отреагировал на возможный перевод в дубль Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Закрыли позицию. Молодой вратарь Колоса продлил контракт
Два игрока Колоса в этом году уже не сыграют
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Марино Пушич Бартол Франьич Алаа Грам
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 декабря 2024, 14:58 0
Интер – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря в 19:30 по Киеву

Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Бокс | 06 декабря 2024, 09:11 3
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»

Реванш состоится 21 декабря 2024 года

«Что о п*******х говорить?» Экс-вратарь Динамо – о Каладзе и Тимощуке
Футбол | 06.12.2024, 13:06
«Что о п*******х говорить?» Экс-вратарь Динамо – о Каладзе и Тимощуке
«Что о п*******х говорить?» Экс-вратарь Динамо – о Каладзе и Тимощуке
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем