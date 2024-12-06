«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера

Тренер Шахтера Марино Пушич после победы над Ворсклой оценил ситуацию после первого круга УПЛ, где команда уступает Динамо и Александрии четыре очка в таблице.

«У нас есть травмированные – Франьич и Грам. Они получили травмы на тренировке, посмотрим, когда они вернутся. Хорошо, что выиграли в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов. И хорошо, что в таблице взяли три очка и приблизились к Динамо и Александрии».

«Первый круг УПЛ? Я доволен нашей игрой, но не тем, как мы теряли очки. Это недопустимо с нашей стороны. Теряли победы в конце матчей, так нельзя».

«Нужно быть стабильными во втором круге и быть на победном пути», – сказал Пушич.