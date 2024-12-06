«Это было недопустимо». Пушич оценил первый круг УПЛ для Шахтера
Тренер недоволен тем, что потеряли много очков
Тренер Шахтера Марино Пушич после победы над Ворсклой оценил ситуацию после первого круга УПЛ, где команда уступает Динамо и Александрии четыре очка в таблице.
«У нас есть травмированные – Франьич и Грам. Они получили травмы на тренировке, посмотрим, когда они вернутся. Хорошо, что выиграли в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов. И хорошо, что в таблице взяли три очка и приблизились к Динамо и Александрии».
«Первый круг УПЛ? Я доволен нашей игрой, но не тем, как мы теряли очки. Это недопустимо с нашей стороны. Теряли победы в конце матчей, так нельзя».
«Нужно быть стабильными во втором круге и быть на победном пути», – сказал Пушич.
🗣 «Відмінний виступ з нашого боку»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 6, 2024
🧡 Маріно Пушич прокоментував перемогу над «Ворсклою», травми Грама та Франьїча, а також підсумував перше коло УПЛ.#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/RQdNZZjvO4
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