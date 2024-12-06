Наши на границей: Украинка Ягупова набрала 24 очка в игре за Валенсию

«Валенсия» впервые проиграла в чемпионате Испании, уступив дома «Перфумериас Авениде» 81:93. Алина Ягупова в этом матче стала самой результативной в команде, за 32 минуты набрав 24 очка (1/2 двухочковые, 6/9 трехочковые, 4/4 штрафные), сделав 3 подбора, 8 передач, 1 перехват, 1 блок-шот при 2 фолах и 3 потерях.

В этом чемпионате Ягупова сыграла в 8 из 9 матчей команды, набирая в среднем 12.0 очка, 2.3 подбора, 3.6 передачи за 23.5 минуты за игру.

В NCAA «Нотр-Дам», который после двух поражений в рейтинге силы Power 10 опустился на десятую строчку, одержал победу над четвертым номером «Техасом», который до этого проиграл лишь одну игру. «Нотр-Дам», сыграв ограниченной ротацией, всего 6 баскетболистками, выиграл в овертайме 80:70.

Екатерина Коваль провела на площадке 34 минуты, набрала 4 очка (2/9 двухочковые), сделала 4 подбора, 5 блок-шотов при 2 потерях и 4 фолах.

Екатерина Коваль в этом дебютном для себя сезоне NCAA набирает 7.9 очка, 9.1 подбора, 2.0 передачи и 3.9 блок-шотов за 29.4 минут в среднем на площадке. По показателю блок-шотов она занимает второе место в NCAA.