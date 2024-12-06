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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:50
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1

В Черноморец приехал новичок из киевского клуба

Тренерский штаб находится в поиске новых игроков

06 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:50
1112
1
В Черноморец приехал новичок из киевского клуба
ФК Локомотив. Магомед Кратов

В разгар нынешнего сезона в тренировочном лагере «моряков» появился потенциальный новичок Магомед Кратов, который приехал в Одессу из киевского «Локомотива».

О его перспективах Sport.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич.

«Игрок продолжает находиться в расположении нашей команды. Мы заинтересованы в нем. Кратов подкупает своим умением играть на разных позициях, он – универсальный футболист. Планируем его взять на зимний тренировочный сбор в Турцию, где и определим, на какой из них он будет проявлять себя лучше».

В нынешнем сезоне потенциальный новичок «Черноморца» принял участие лишь в одном матче в составе железнодорожников – в 1-м туре чемпионата Второй лиги против полтавской «Ворсклы-2». А уже в первой половине октября Кратов начал тренировки с командой Александра Бабича, в которой находится и до сих пор.

Ранее в УАФ оценили два удаления «Черноморца» в скандальном матче УПЛ.

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Черноморец Одесса Локомотив Киев трансферы трансферы УПЛ инсайд Александр Бабич
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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alex belogubko
игроки у вас нормальные вам нужен новый тренер а Бабича гоните он пустышка и даже не физрук --с ним не чего хорошего не будет --убирайте срочно и не каких с ним сборы в Турции только отставка
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