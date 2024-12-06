В Черноморец приехал новичок из киевского клуба

В разгар нынешнего сезона в тренировочном лагере «моряков» появился потенциальный новичок Магомед Кратов, который приехал в Одессу из киевского «Локомотива».

О его перспективах Sport.ua рассказал главный тренер «моряков» Александр Бабич.

«Игрок продолжает находиться в расположении нашей команды. Мы заинтересованы в нем. Кратов подкупает своим умением играть на разных позициях, он – универсальный футболист. Планируем его взять на зимний тренировочный сбор в Турцию, где и определим, на какой из них он будет проявлять себя лучше».

В нынешнем сезоне потенциальный новичок «Черноморца» принял участие лишь в одном матче в составе железнодорожников – в 1-м туре чемпионата Второй лиги против полтавской «Ворсклы-2». А уже в первой половине октября Кратов начал тренировки с командой Александра Бабича, в которой находится и до сих пор.

Ранее в УАФ оценили два удаления «Черноморца» в скандальном матче УПЛ.