Флик планирует выгнать двух звезд Барселоны зимой. Что может спасти игроков

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик считает, что Ансу Фати и Эрик Гарсия должны покинуть расположение «сине-гранатовых» уже этой зимой.

Как пишет издание Diario Sport, немецкий наставник считает, что эти два футболиста проигрывают конкуренцию своим одноклубникам – коуч не рассчитывает на игроков.

Сообщается, что оба игрока не хотят покидать «Барселону» зимой и будут ждать летнего трансферного окна. Их ситуация в команде может измениться, если кто-то из основных футболистов получит травму.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первую ступень турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Флика имеют в своем активе 37 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Ханси Флик встречался с президентом «Барселоны», извинившись за неудачный отрезок выступлений в Ла Лиге.