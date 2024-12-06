Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик планирует выгнать двух звезд Барселоны зимой. Что может спасти игроков
Испания
06 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:46
753
0

Флик планирует выгнать двух звезд Барселоны зимой. Что может спасти игроков

Флик не рассчитывает на Фати и Гарсию

06 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:46
753
0
Флик планирует выгнать двух звезд Барселоны зимой. Что может спасти игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик считает, что Ансу Фати и Эрик Гарсия должны покинуть расположение «сине-гранатовых» уже этой зимой.

Как пишет издание Diario Sport, немецкий наставник считает, что эти два футболиста проигрывают конкуренцию своим одноклубникам – коуч не рассчитывает на игроков.

Сообщается, что оба игрока не хотят покидать «Барселону» зимой и будут ждать летнего трансферного окна. Их ситуация в команде может измениться, если кто-то из основных футболистов получит травму.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первую ступень турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Подопечные Флика имеют в своем активе 37 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Ханси Флик встречался с президентом «Барселоны», извинившись за неудачный отрезок выступлений в Ла Лиге.

По теме:
«Перейдет в топ-клуб». Агент поведал, какие команды интересуются Судаковым
Реал хочет подписать суперзвездного нападающего из АПЛ. Речь не о Салахе
В Черноморец приехал новичок из киевского клуба
Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Эрик Гарсия Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максимов заменил голкипера в матче против Шахтера в середине второго тайма
Футбол | 05 декабря 2024, 20:17 0
Максимов заменил голкипера в матче против Шахтера в середине второго тайма
Максимов заменил голкипера в матче против Шахтера в середине второго тайма

Павел Исенко получил травму колена, на 67-й в ворота Ворсклы встал Александр Домолега

Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Футбол | 06 декабря 2024, 13:29 1
Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой
Звездный игрок Реала устал в клубе. Он может уйти уже зимой

Эндрик недоволен своим положением в составе «сливочных»

Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Олимпийские игры | 05.12.2024, 19:13
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Футбол | 06.12.2024, 07:31
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем