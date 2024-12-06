Гармаш, Кравец и другие. Ван Леувен устроит чистку в Металлисте 1925
Зимой клуб могут покинуть 10 футболистов
Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен планирует устроить грандиозную кадровую чистку в харьковской команде уже в зимнее трансферное окно.
По информации источника, речь идет о десяти игроках харьковской команды. В «черный список» тренера попали Вадим Червак, Андрей Чирук, Игорь Курило, Максим Жичиков, Денис Гармаш, а также Алексей Сидоров, Реймонд Овусу, Евгений Пасич, Игорь Когут и Василий Кравец.
Металлист 1925 финишировал на второй строчке турнирной таблицы группы В Первой лиги. Весной команда продолжит борьбу за повышение в классе.
Ранее сообщалось, что «Александрия» может перевести в дубль Ивана Калюжного из-за нежелания продлевать контракт с клубом.
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