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  4. Гармаш, Кравец и другие. Ван Леувен устроит чистку в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:56
921
2

Гармаш, Кравец и другие. Ван Леувен устроит чистку в Металлисте 1925

Зимой клуб могут покинуть 10 футболистов

06 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:56
921
2
Гармаш, Кравец и другие. Ван Леувен устроит чистку в Металлисте 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен планирует устроить грандиозную кадровую чистку в харьковской команде уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, речь идет о десяти игроках харьковской команды. В «черный список» тренера попали Вадим Червак, Андрей Чирук, Игорь Курило, Максим Жичиков, Денис Гармаш, а также Алексей Сидоров, Реймонд Овусу, Евгений Пасич, Игорь Когут и Василий Кравец.

Металлист 1925 финишировал на второй строчке турнирной таблицы группы В Первой лиги. Весной команда продолжит борьбу за повышение в классе.

Ранее сообщалось, что «Александрия» может перевести в дубль Ивана Калюжного из-за нежелания продлевать контракт с клубом.

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Денис Гармаш Василий Кравец Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Вадим Червак Игорь Курило Максим Жичиков Раймонд Фримпонг Овусу Алексей Сидоров Евгений Пасич Игорь Когут Первая лига Украины Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Перець
нах баласт з команди прийшов норм тренер ы результат з *явився
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+1
Gargantua81
по всем понятно кроме Кравца. мне показалось он там лидер
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+1
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