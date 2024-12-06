Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока Шахтера провели юбилейные матчи
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 13:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:12
51
0

Два игрока Шахтера провели юбилейные матчи

Егор Назарина провел 100-й матч в УПЛ, а Дмитрий Крыськив – в карьере

06 декабря 2024, 13:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 13:12
51
0
Два игрока Шахтера провели юбилейные матчи
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Матч с «Ворсклой» (3:1) стал 100-м для 27-детнего полузащитника горняков Егора Назарины в чемпионатах Украины. По 42 встречи он отыграл за «Зарю» и «Шахтер», 15 – за «Карпаты» и 1 – за «Днепр». Поединок с полтавчанами оказался юбилейным и для 24-летнего хавбека оранжево-черных Дмитрия Крыськива, который провел 100-й матч в карьере. 76 раз он выходил на поле в УПЛ, 15 – в еврокубках, 6 – в Кубке Украины и 3 – в рядах национальной сборной. На клубном уровне Дмитрий в 79 играх защищал цвета «Шахтера», в 18 – «Металлиста 1925».

К слову, юбиляром во встрече с бело-зелеными стал также наставник дончан Марино Пушич, который провел 50-й матч во главе «Шахтера» (ЧУ – 35, КУ – 4, ЕК – 11). Под его руководством горняки 33 матча выиграли, 7 завершили вничью, 10 проиграли, 105 мячей забили, 50 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
НЕВВЕРТОН: «Победа над Ворсклой получилась уверенной»
Вратарь Ворсклы – о травме Исенко: «У него заклинило колено»
цифры и факты Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Егор Назарина
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Футбол | 05 декабря 2024, 13:46 0
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах

Специалист заявил, что хотел подписать во львовский клуб Егора Твердохлеба

Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Бокс | 06 декабря 2024, 09:11 3
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»

Реванш состоится 21 декабря 2024 года

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Биатлон | 06.12.2024, 07:30
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
Виталий МАНДЗЫН: «Тренер поздравил меня с передовой»
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Футбол | 06.12.2024, 11:01
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 9
Олимпийские игры
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем