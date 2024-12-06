Два игрока Шахтера провели юбилейные матчи

Матч с «Ворсклой» (3:1) стал 100-м для 27-детнего полузащитника горняков Егора Назарины в чемпионатах Украины. По 42 встречи он отыграл за «Зарю» и «Шахтер», 15 – за «Карпаты» и 1 – за «Днепр». Поединок с полтавчанами оказался юбилейным и для 24-летнего хавбека оранжево-черных Дмитрия Крыськива, который провел 100-й матч в карьере. 76 раз он выходил на поле в УПЛ, 15 – в еврокубках, 6 – в Кубке Украины и 3 – в рядах национальной сборной. На клубном уровне Дмитрий в 79 играх защищал цвета «Шахтера», в 18 – «Металлиста 1925».

К слову, юбиляром во встрече с бело-зелеными стал также наставник дончан Марино Пушич, который провел 50-й матч во главе «Шахтера» (ЧУ – 35, КУ – 4, ЕК – 11). Под его руководством горняки 33 матча выиграли, 7 завершили вничью, 10 проиграли, 105 мячей забили, 50 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ