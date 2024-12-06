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  4. Карпаты хотят подписать экс-игрока сборной Украины. Он играет за гранд УПЛ
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 16:14 |
827
1

Карпаты хотят подписать экс-игрока сборной Украины. Он играет за гранд УПЛ

Александр Андриевский может сменить клубную прописку

06 декабря 2024, 16:14 |
827
1
Карпаты хотят подписать экс-игрока сборной Украины. Он играет за гранд УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Львовские «Карпаты» интересуются украинским полузащитником киевского «Динамо» Александром Андриевским, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «львы» пытались арендовать 30-летнего футболиста еще осенью, но тогда получили отказ.

Интересно, что, по данным Transfermarkt, трудовое соглашение игрока со столичным клубом действует до конца сентября 2025 года, то есть уже скоро он сможет договариваться с другими командами о предварительном контракте.

В сезоне 2024/25 Александр Андриевский провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего футболиста национальной сборной Украины (1 игра) в 1.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» интересуются аргентинским полузащитником Патрисио Тандой.

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Карпаты Львов Александр Андриевский Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Перець
ящик пива і горішки
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moysha
Калюжний коштує 300-400 тисяч, а Андрієвський 1,5 міліона. Повна туфта. Хто дає таку оцінку ?
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0
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