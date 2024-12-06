Тренер Тоттенхэма рассказал о стычке со своими фанатами после матча АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о стычке с собственными фанатами после неожиданного поражения в матче против «Борнмута» в 14 туре АПЛ.

«Они разочарованы и имеют право. Они дали мне прямую обратную связь, которую я принял. Мне не понравилось то, что говорилось, потому что я человек, но это нужно принять.

Я достаточно давно в футболе, чтобы понимать, когда дела обстоят плохо, нужно осознавать разочарование и недовольство. Их разочарование справедливо, потому что мы пропустили игру. Но это хорошо. Я понимаю это.

Все, что я могу сказать: я очень расстроен, но полон решимости исправить ситуацию и буду бороться, пока это не произойдет», – сказал Постекоглу.

В настоящее время «Тоттенхэм» занимает десятое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка украинского защитника «вишен» Ильи Забарного за матч против «Тоттенхэма».