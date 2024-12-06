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06 декабря 2024, 12:15 |
1188
0

«Крепкий орешек». В Словане рассказали о странных требованиях Жерсона

Скандального игрока Динамо до сих пор вспоминают в Словакии

06 декабря 2024, 12:15 |
1188
0
«Крепкий орешек». В Словане рассказали о странных требованиях Жерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Менеджер Слована Питер Мриглот рассказал о переходе в феврале текущего года в его клуб скандального форварда киевского Динамо Жерсона Родригеша.

«Как только я вышел из машины, понял, что это будет непросто. Во время поездки я получил его требования. Ему нужен был шестикомнатный дом, он хотел пианино и другие вещи. Нам почти все удалось найти, но он закончил, прежде чем успел устроиться.

Мы нашли ему пятикомнатную квартиру с собственным лифтом и пианино. Рядом была еще трехкомнатная квартира, которую он хотел использовать для водителя и семьи. Другим же игрокам было достаточно двухкомнатных квартир. Те же, кто имел семью, просили трехкомнатную», – рассказал Мриглот в подкасте My sme Slovan Bratislava.

Также Питер добавил, что считает Родригеша «самым крепким орешком», с которым он сталкивался за пять лет работы в клубе.

Жерсон выступал за Слован на правах полугодовой аренды. За словацкий клуб скандальный форвард отыграл всего три месяца. Позже в Словане назвали аренду футболиста недешевой ошибкой.

Сейчас Родригеш выступает на правах аренды за китайский Гуанси Халиао. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

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Жерсон Родригеш Слован Братислава Динамо Киев чемпионат Словакии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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