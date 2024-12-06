Коваленко хочет продолжить карьеру в МЛС

31 августа «Аталанта» разорвала контракт с Виктором Коваленко и с тех пор украинец находится в статусе свободного агента. По информации Sport.ua, 28-летний игрок склоняется к тому, чтобы продолжить выступления в МЛС. Сейчас агенты игрока ищут возможные варианты трудоустройства за океаном. Однако местные клубы не готовы предлагать Коваленко такие условия, которые были у него в Италии.

По нашей информации, Коваленко имеет предложение от клуба турецкой Суперлиги, который готов дать хороший личный контракт, однако украинец пока не готов ехать в Турцию.

Напомним, что ранее была информация, что Коваленко очень придирчиво относится к предложениям дальнейшего трудоустройства и хочет остаться в Италии.

В Серии А украинец, кроме «Аталанты», на правах аренды играл в «Эмполи». В прошлом сезоне Коваленко сыграл за «Эмполи» 17 матчей в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.