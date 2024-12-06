Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами хочет подписать звезду Ман Сити. Кто станет партнером Месси?
Англия
06 декабря 2024, 12:13 |
623
0

Интер Майами хочет подписать звезду Ман Сити. Кто станет партнером Месси?

Кевин Де Брюйне может сменить клубную прописку уже следующим летом

06 декабря 2024, 12:13 |
623
0
Интер Майами хочет подписать звезду Ман Сити. Кто станет партнером Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может сменить клубную прописку с завершением нынешнего сезона.

По информации авторитетного издания Daily Star, бельгийцем активно интересуются представители Интер Майами. Однако никакой конкретики относительно возможного перехода пока нет.

Кевин выступает за Манчестер Сити с августа 2015-го, когда перешел из Вольфсбурга за 76 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел 394 матча за «горожан», отличившись 104 голами и 172 ассистами.

В настоящее время за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс. Также в составе команды играет украинский защитник Сергей Кривцов.

Ранее Лионель Месси назвал двух человек, наиболее повлиявших на него в «Барселоне».

По теме:
Тренер Тоттенхэма рассказал о стычке со своими фанатами после матча АПЛ
Ливерпуль нашел зимнее усиление в составе соперника АПЛ
Конкурент Мудрика сделал заявление по поводу наставника Челси. Что сказал?
Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Major League Soccer (MLS) Интер Майами Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: Daily Star
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Футбол | 05 декабря 2024, 13:46 0
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах

Специалист заявил, что хотел подписать во львовский клуб Егора Твердохлеба

Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Футбол | 06 декабря 2024, 08:23 2
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич

Наибольшее признание получил Хави

Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
Футбол | 06.12.2024, 10:42
Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
Как сыграл Забарный? Известен лучший игрок матча Борнмут – Тоттенхэм
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Футбол | 05.12.2024, 23:59
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 37
Футбол
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 24
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем