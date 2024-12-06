Интер Майами хочет подписать звезду Ман Сити. Кто станет партнером Месси?
Кевин Де Брюйне может сменить клубную прописку уже следующим летом
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может сменить клубную прописку с завершением нынешнего сезона.
По информации авторитетного издания Daily Star, бельгийцем активно интересуются представители Интер Майами. Однако никакой конкретики относительно возможного перехода пока нет.
Кевин выступает за Манчестер Сити с августа 2015-го, когда перешел из Вольфсбурга за 76 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел 394 матча за «горожан», отличившись 104 голами и 172 ассистами.
В настоящее время за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс. Также в составе команды играет украинский защитник Сергей Кривцов.
Ранее Лионель Месси назвал двух человек, наиболее повлиявших на него в «Барселоне».
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