Интер Майами хочет подписать звезду Ман Сити. Кто станет партнером Месси?

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может сменить клубную прописку с завершением нынешнего сезона.

По информации авторитетного издания Daily Star, бельгийцем активно интересуются представители Интер Майами. Однако никакой конкретики относительно возможного перехода пока нет.

Кевин выступает за Манчестер Сити с августа 2015-го, когда перешел из Вольфсбурга за 76 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел 394 матча за «горожан», отличившись 104 голами и 172 ассистами.

В настоящее время за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс. Также в составе команды играет украинский защитник Сергей Кривцов.

Ранее Лионель Месси назвал двух человек, наиболее повлиявших на него в «Барселоне».