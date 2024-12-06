Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев посетил Курскую область:

«Вот наш брат дагестанский. Брат, как ты? Украина! Валюха? Валюха тоже на месте. Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша «Пятерочка». Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы же хотели».

Напомним, несколько месяцев назад Александра Алиева внесли в базу розыска МВД россии.

ВИДЕО. «ФСБ, я приехал». Легенда Динамо записал обращение из Курской области