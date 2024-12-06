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  4. ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 12:38 |
2096
1

ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области

Александр Алиев посетил Суджу

06 декабря 2024, 12:38 |
2096
1
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев посетил Курскую область:

«Вот наш брат дагестанский. Брат, как ты? Украина! Валюха? Валюха тоже на месте. Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша «Пятерочка». Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы же хотели».

Напомним, несколько месяцев назад Александра Алиева внесли в базу розыска МВД россии.

ВИДЕО. «ФСБ, я приехал». Легенда Динамо записал обращение из Курской области

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Pennsylvania
Мелькнул как Бутусов или  остался на позициях.)
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