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06 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:00
402
0

«Нет информации». Гармаша, Беседина и Пластуна ждут в Молдове?

Президент «Зимбру» Андрей Семенчук отреагировал на информацию о переходе украинцев

06 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:00
402
0
«Нет информации». Гармаша, Беседина и Пластуна ждут в Молдове?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Президент кишиневского «Зимбру» Андрей Семенчук откровенно высказался о возможном подписании Дениса Гармаша, Артема Беседина и Игоря Пластуна.

«При моем руководстве клуб в течение двух лет участвует в еврокубках. Пока это были игры квалификационных раундов Лиги конференций. В этом сезоне перед командой стоит задача выйти в отборочные игры Лиги чемпионов. То есть, стать чемпионом Молдовы.

Верно ли, что «Зимбру» имеет интерес к Беседину, Гармашу и Пластуну? У меня нет никакой информации об этих игроках», – сказал Семенчук.

Ранее сообщалось, что Пластун и Беседин находятся без команды после ухода из «Ордабасы», а Денис Гармаш – попал в «черный список» Патрика ван Леувена в «Металлисте 1925».

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Денис Гармаш Игорь Пластун Артем Беседин Зимбру Кишинев чемпионат Молдовы по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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