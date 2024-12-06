«Нет информации». Гармаша, Беседина и Пластуна ждут в Молдове?
Президент «Зимбру» Андрей Семенчук отреагировал на информацию о переходе украинцев
Президент кишиневского «Зимбру» Андрей Семенчук откровенно высказался о возможном подписании Дениса Гармаша, Артема Беседина и Игоря Пластуна.
«При моем руководстве клуб в течение двух лет участвует в еврокубках. Пока это были игры квалификационных раундов Лиги конференций. В этом сезоне перед командой стоит задача выйти в отборочные игры Лиги чемпионов. То есть, стать чемпионом Молдовы.
Верно ли, что «Зимбру» имеет интерес к Беседину, Гармашу и Пластуну? У меня нет никакой информации об этих игроках», – сказал Семенчук.
Ранее сообщалось, что Пластун и Беседин находятся без команды после ухода из «Ордабасы», а Денис Гармаш – попал в «черный список» Патрика ван Леувена в «Металлисте 1925».
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