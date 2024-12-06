Реал хочет подписать суперзвездного нападающего из АПЛ. Речь не о Салахе

Мадридский «Реал» интересуется южнокорейским нападающим лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мином, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сливочных» привлекает возможность подписать 32-летнего звездного футболиста на правах свободного агента, ведь его контракт с нынешним клубом действует лишь до лета 2025 года.

В сезоне 2024/25 Сон Хим Мин провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать Мохамеда Салаха.