Украина. Премьер лига06 декабря 2024, 11:05 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
8 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
06 декабря 2024, 11:05 |
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В воскресенье, 8 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» и Football Hub на You Tube.
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