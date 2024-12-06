В воскресенье, 8 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» и Football Hub на You Tube.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ