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06 декабря 2024, 13:06 |
865
1

«Что о п*******х говорить?» Экс-вратарь Динамо – о Каладзе и Тимощуке

Александр Сирота невысокого мнения о лакеях россии

06 декабря 2024, 13:06 |
865
1
«Что о п*******х говорить?» Экс-вратарь Динамо – о Каладзе и Тимощуке
Каха Каладзе

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Сирота высказался о грузинском экс-защитнике киевского «Динамо» и нынешнем мэре Тбилиси Кахе Каладзе, против которого недавно ввел санкции Президент Украины Владимир Зеленский:

«Честно, не хочу даже его обсуждать. Что об этих коллаборационистах и п*******в говорить? Он пошел за россией. Все! Надо меньше обращать внимание на таких, как Тимощук и Каладзе. Они ушли из нашей жизни навсегда. К сожалению, это была большая ошибка, что они у нас были.

Наверное, дело в больших деньгах. Если бы он не был где-то там наверху и его не засыпали деньгами и дебильными перспективами, то, думаю, он бы тоже был нормальным. Очень много людей не проходят испытания огнем, водой и медными трубами. Каладзе – один из таких. Он поставил личные интересы выше интересов страны и народа.

Он это сделал сознательно, но тут вопрос в мотивах. Либо он имеет финансовую мотивацию, либо он просто глупый человек, и не понимает последствий. Вот эти его высказывания, что «в Грузии не будет украинизации», где он имеет в виду, что это привело к войне с россией – это сказки для бедных. У них уже была война с россией. Грузия уже увидела, что нужно иметь поддержку всех стран, а не быть рабами у россиян. Но, как мы видим, Каладзе не думает о своем народе.

Когда россияне зайдут в Грузию, то бедные люди снова станут провинцией этой недостраны и будут арбузами торговать на рынках питера».

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Власти сосредоточены на экономических и социальных реформах. Новый  бюджет  предусматривает увеличение финансирования  здравоохранения, образования и социальных нужд, а также усиление  оборонного потенциала страны.
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