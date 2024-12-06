НЕВВЕРТОН: «Победа над Ворсклой получилась уверенной»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Ворсклой»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Невертон прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (3:1) в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Конечно, отличный результат для нас, хотя сам ход событий на поле был сложным иногда. Конечно, победа довольно уверенная, но нам пришлось приложить усилия против достойного оппонента на поле.
Не думаю, что вопрос заключается в расслабленности во втором тайме, сказалась усталость из-за перегруженного графика. Тогда как оппонент прибавил после перерыва. Сейчас самое важное – это готовиться к следующим матчам и концентрироваться на играх, которые остались в этом году».
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