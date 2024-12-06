«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Во время матчей донецкого «Шахтера» случаются неприятные ситуации между украинскими и бразильскими футболистами «горняков», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, очень часто отечественные игроки могут выкрикнуть в адрес условного Кевина что-то вроде: «Переведите этому д******у, чтобы он начал играть на команду».

На данный момент в составе «Шахтера» есть 7 бразильских футболистов. Еще 18 игроков имеют украинское гражданство.

Вышеупомянутый Кевин в сезоне 2024/25 провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В последнем календарном матче «Шахтер» обыграл «Ворсклу» со счетом 3:1.