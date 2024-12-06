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  4. «Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 11:38 |
1003
6

«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера

Атмосфера в донецкой команде, возможно, не на самом лучшем уровне

06 декабря 2024, 11:38 |
1003
6
«Переведите этому д******у». Как общаются украинцы и бразильцы Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Во время матчей донецкого «Шахтера» случаются неприятные ситуации между украинскими и бразильскими футболистами «горняков», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, очень часто отечественные игроки могут выкрикнуть в адрес условного Кевина что-то вроде: «Переведите этому д******у, чтобы он начал играть на команду».

На данный момент в составе «Шахтера» есть 7 бразильских футболистов. Еще 18 игроков имеют украинское гражданство.

Вышеупомянутый Кевин в сезоне 2024/25 провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В последнем календарном матче «Шахтер» обыграл «Ворсклу» со счетом 3:1.

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Кевин (Шахтер) ТаТоТаке Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Gargantua81
да там видно что собралась банда во главе с Судаковым (Крыськив, Бондаренко, Сикан) и они и Келси выжили, и бразильцев игнорят.
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+1
Bulba_sumkin
Хотелось бы всё-таки какой-то пруф, которого естественно не будет)) А бананы случайно не носят еще, как алкач алиев?))
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+1
New Zealander
Джерело "ТаТоТаке". Ясно
Ответить
0
Bulba_sumkin
Дерьнамовских ботов на ветки Шахтера тянет как психов к воде)) Комплексы, или еще нет?))
Ответить
-1
FunnyCat_____
Не вижу минусов 
Ответить
-3
Fitness.sports
У них атмосфера невинных и нет. 
Ответить
-3
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