Динамо Киев

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
8 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ
В воскресенье, 8 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» на You Tube.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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