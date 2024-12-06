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Премьер-лига
Динамо Киев
08.12.2024 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 11:00 | Обновлено 06 декабря 2024, 11:02
150
1

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 11:00 | Обновлено 06 декабря 2024, 11:02
150
1
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 18:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальные каналы «Динамо» на You Tube.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Александрия - Динамо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Перець
Якщо так само  будуть грати , то Шахтар обом заплатить преміальні 
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